Tesla achteruit op lagere beurzen VS

Rond 16.45 uur stond de Dow Jones-index 1,5% lager. Techbeurs Nasdaq daalde 4,3%. De breed samengestelde S&P 500-index zakte 2,4%.

Banenrapport

Beleggers reageerden op het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat meer duidelijkheid geeft over de mate van herstel van de Amerikaanse economie. In augustus kwamen er volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid een kleine 1,4 miljoen banen bij. Dat is een minder grote stijging dan een maand eerder, maar kwam ongeveer overeen met wat economen in doorsnee hadden verwacht. De werkloosheid daalde tot 8,4%, van 10,2% in juli.

Qua bedrijfsnieuws stond chipfabrikant Broadcom (+0,6%) in de belangstelling na een beter dan verwachte kwartaalupdate. Niet alleen verkocht Broadcom meer chips aan de telecomsector en voor servers, maar ook verwacht de onderneming dat de vraag naar onderdelen voor smartphones weer sterk gaat toenemen.

Tesla liet 8,3% liggen. De maker van elektrische auto’s leverde in de voorbije drie dagen al ruim 20% van zijn beurswaarde in.

’SoftBank achter beursrally’

De Japanse investeerder SoftBank was met het grootschalig opkopen van opties in Amerikaanse techbedrijven trouwens voor een groot deel verantwoordelijk voor de beursrally van de afgelopen maand, meldt zakenkrant Financial Times. Al enkele weken wordt er op Wall Street gesproken over de enorme hoeveelheden call opties die werden gekocht. Die opties geven de houder het recht om aandelen te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs, waardoor bij een koersstijging een winst kan worden gemaakt. De risico’s die SoftBank met die aankopen nam zouden ook mensen binnen de techinvesteerder nerveus hebben gemaakt. Door de grote hoeveelheid opties die is opgekocht, blijft de Amerikaanse aandelenmarkt vatbaar voor grote koersschommelingen, stellen analisten. Omdat er veel opties werden verkocht, moesten banken zich indekken met het kopen van aandelen en dat leidde tot prijsstijgingen. Als die zekerheden weer worden afgebouwd, kan de markt daardoor weer dalen.