Noors staatsfonds verliest €100 miljard op beleggingen

Het fonds, dat opbrengsten uit Noorse oliewinning belegt, is 's werelds grootste staatsfonds. In oktober vorig jaar steeg de waarde van zijn bezittingen nog naar een record van ruim 10 biljoen kroon. Het verlies op zijn investeringsportefeuille komt sinds begin dit jaar neer op meer dan 16 procent. Daarmee werd een flink deel van de winsten van vorig jaar weer ingeleverd. De grootste verliezen werden geleden op aandelen die het grootste deel van de bezittingen uitmaken.

De Noren investeren in duizenden beursgenoteerde bedrijven in de wereld, waaronder grote namen als Shell, Microsoft, Google-moeder Alphabet, Apple, Facebook, Amazon en Nestlé. Het beleggingsfonds wordt beheerd door de Noorse centrale bank en is ook een belangrijke investeerder in Nederlandse staatsobligaties en aandeelhouder van veel Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.