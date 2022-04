Chipmachinereus ASML staat voor ingrijpende bestuurswissel

Vrouw

‘Ik ben blij dat mijn vriend 20 jaar jonger is’

Moet je accepteren dat je op een bepaalde leeftijd geen rokje meer aan kan? Of moet je juist alles aanpakken om jeugdig te blijven? En waarom is het soms zo lastig om te accepteren dat je ouder wordt? Om die vragen te beantwoorden bellen Sabine en Marieke met schrijfster Heleen van Royen. In de VROU...