In 2021 lagen 60.000 mensen met corona in ziekenhuis, forse stijging ten opzichte van 2020

Coronapatiënten die in het ziekenhuis lagen, hadden in 2021 wel minder kans om te overlijden dan in 2020. Het aantal overledenen per 100 opnamen daalde van 15,5 naar 13,9. In 2021 overleden 8 duizend mensen die als belangrijkste diagnose Covid-19 hadden in het ziekenhuis. In 2020 waren dat er 6 duizend.

In beide coronajaren waren mannen oververtegenwoordigd onder de ziekenhuispatiënten: 50 procent meer mannen lagen met corona in het ziekenhuis dan vrouwen. Ze werden ook meer dagen opgenomen en onder mannen kwam sterfte ook vaker voor dan bij vrouwen.

Nadat in januari 2021 grootschalig werd gestart in Nederland met vaccineren tegen Covid-19 - in december hadden 13,3 Nederlanders een of meerdere coronaprikken gehad - steeg in dat jaar ook het aantal ziekenhuisopnamen met bijwerkingen van vaccinaties van 330 in 2020 naar 1265 in 2021.

Uitgestelde behandelingen

In 2021 werden 1,7 miljoen mensen opgenomen in een ziekenhuis, waarvan sommigen meerdere keren. In totaal waren er 2,8 miljoen ziekenhuisopnamen. Dat is 9 procent minder dan in 2019, voor de coronapandemie. Die daling heeft te maken met uitgestelde behandelingen, zo blijkt uit de CBS-cijfers.

Tijdens de coronagolven werd een deel van de reguliere zorg uitgesteld, verplaatst door het ziekenhuis of vermeden door patiënten. Het aantal acute opnamen daalde in 2020 met 7 procent, maar nam in 2021 weer toe met 4 procent. Het aantal niet-acute opnamen daalde in 2020 met 19 procent en nam in 2021 niet toe.

Met uitzondering van ziekenhuisopnamen voor kankerpatiënten en zwangere vrouwen is in 2021 het aantal ziekenhuisopnamen voor andere diagnoses nog steeds minder dan voor corona.