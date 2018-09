Lager risico voor aandelen

Vermogensbeheerder Invesco meent dat de risico’s voor aandelen in Europa momenteel veel lager zijn dan in de afgelopen twee jaar. Het Invesco European Equities Fund is optimistisch over het verwachte koersverloop, gebaseerd op het feit dat de banken in een betere conditie verkeren en er minder economische onevenwichtigheden in de wereld zijn. In veel landen slaan de tekorten op de lopende rekeningen ook om in overschotten. Hier en daar zijn begrotingstekorten nog wel te hoog, maar deze zullen tot meer beheersbare niveaus dalen, is de prognose. De eurozone zal bescheiden (circa 1%) groeien, maar veel bedrijven profiteren van hun internationale spreiding. Invesco voorziet voor Europese bedrijven een gemiddelde winstgroei van 10%. Groeiaandelen Onder deze omstandigheden dienen beleggers hun pijlen vooral te richten op aandelen met winstgroei en niet op aandelen met hoge dividendrendementen. Wat betreft de financiële instellingen mogen beleggers niet vergeten dat de winstgevendheid van de banken gevoeliger is voor economische groei dan de winstgevendheid van welke andere sector ook. In het fonds zitten onder andere Novartis, ING, Deutsche Telekom, Banco Bilbao Viscaya, UPM-Kymmene (papier) en Statoil.

