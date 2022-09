Baas Duitse centrale bank: inflatie vereist vastberadenheid ECB

Als de huidige trend zich voortzet dan zijn er volgens Nagel meer rentestappen van de ECB nodig om de inflatie te beteugelen. „Dat is al afgesproken in de raad van bestuur van de ECB”, aldus Nagel. „We moeten vastberaden zijn, in oktober en daarna.”

De ECB verhoogde de rente deze maand met een historische stap van 0,75 procentpunt. Economen voorspellen dat er in oktober nog zo’n stap kan volgen nu de beleidsmakers geconfronteerd worden met een recordinflatie. Hun taak wordt bemoeilijkt door een snel verslechterende economie en dreigende energierantsoenering deze winter.

Tijdens de open dag van de Duitse centrale bank in Frankfurt zei Nagel dat de groei in het derde en vierde kwartaal waarschijnlijk zal vertragen. Hij heeft er evenwel vertrouwen in dat de economie een scherpe terugval kan voorkomen. Die boodschap uitte hij eerder ook al.