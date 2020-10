’Verhuurdersheffing weg voor bouw 250.000 woningen’

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ’geld van corporaties wordt niet optimaal benut.’ Ⓒ foto Rias Immink

De verhuurdersheffing moet zo snel mogelijk van tafel om 250.000 woningen te kunnen bouwen voor de laagste inkomens. Dat zegt voorman Martin van Rijn van de koepel van woningcorporaties Aedes. Hij viel dit voorjaar namens de PvdA in als ’corona’-minister van Medische Zorg en Sport. De tweede golf, waar hij tijdens zijn ministerschap al over nadacht, is inmiddels een feit.