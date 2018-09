'Fed drukt ook AEX'

,,De AEX begint ruim 2 punten lager. Beleggers zijn niet blij met de uitlatingen van Yellen. Men had verwacht dat de rente in de VS langer laag zou blijven. De blik blijft vandaag gericht op de VS, waar vanmiddag de wekelijkse steunaanvragen, de huizenverkopen en de index van leidende economische indicatoren op het programma staan“, aldus marktanalist Ingrid Eltink van IG Nederland.

De Fed verlaagde woensdag het bedrag waarvoor maandelijks obligaties worden opgekocht met 10 miljard dollar tot 55 miljard dollar. Ook herhaalde Yellen dat het steunbeleid mogelijk dit najaar al wordt beëindigd. De rente wordt volgens haar mogelijk op zijn vroegst zo’n 6 maanden later verhoogd. De markt hield tot nu toe rekening met een eerste renteverhoging aan het einde van 2015.

Verkoop

ING maakte bekend bijna 1,2 miljard dollar te hebben opgehaald met de verkoop van aandelen van zijn Amerikaanse verzekeringsdochter ING US. Moederbedrijf ING beëindigde daarmee zijn meerderheidsbelang. Door de verkoop van de stukken komt het belang van ING in ING US, dat wordt omgedoopt in Voya Financial, uit op 45 procent.

Vastned liet weten dat financieel bestuurder Tom de Witte het vastgoedbedrijf verlaat. Het besluit is genomen in ,,nauw overleg'' tussen de raad van commissarissen en De Witte, die 11 jaar de functie van financieel topman heeft vervuld. De Witte gaat per 1 januari 2015 weg.

Verliezen

Het Fed-besluit zorgde donderdag voor verliezen op de belangrijkste beurzen in het Verre Oosten. In Tokio eindigde de Nikkei 1,7 procent in de min en de All Ordinaries in Sydney leverde 1,1 procent in.

Op Wall Street werd woensdag al negatief gereageerd op de uitlatingen van Yellen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 16.222,17 punten. De brede S&P 500 sloot 0,6 procent in de min op 1860,77 punten. Ook technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent, tot 4307,60 punten.

Afweachtin

Beleggers op de Europese beurzen deden het woensdag rustig aan in afwachting van de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank. In Amsterdam eindigde de AEX-index 0,1 procent lager op 388,88 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 665,20 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren 0,1 en 0,5 procent. De DAX-index in Frankfurt onttrok zich aan de licht negatieve teneur en sloot 0,4 procent in de plus.

De euro was donderdag voor aanvang van de aandelenhandel 1,3836 dollar waard, tegen 1,3915 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 100,75 dollar per vat. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 106,05 dollar per vat.