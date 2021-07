Componententekort kost Signify €85 miljoen omzet

Het bedrijf had nog meer kunnen verkopen als er geen tekorten aan componenten waren geweest. „De tekorten zitten vooral in schakelmateriaal en onderdelen die nodig zijn voor connected verlichting”, vertelde topman Eric Rondolat tegen journalisten. „Over het eerste halfjaar zijn we daardoor €85 miljoen aan omzet misgelopen.”

De cijfers lieten geen verrassingen zien ten opzichte van wat de markt al had verwacht. Ook de begin dit jaar afgegeven raming voor heel 2021 blijft intact, met een verwachte omzetgroei van tussen de 3 en 6% en een operationele marge die tussen de 11,5 en 12,5% moet uitkomen.

Sluiting

Begin deze maand sloot het ook nog zijn vestiging in Winterswijk na meer dan 50 jaar. In Winterswijk werden de afgelopen jaren op maat gemaakte armaturen geproduceerd. De productie verhuist naar Polen.

In een toelichting op de cijfers zei Rondolat dat Winterswijk al drie jaar met verlies draaide en de productie in Polen vijf keer goedkoper is. „Sluitingen van fabrieken zijn nooit beslissingen die licht worden genomen.”

Signify kondigde vorig jaar aan de productiecapaciteit voor UV-C licht, waarmee ruimtes en objecten kunnen worden ontsmet, zou worden verachtvoudigd. Die capaciteit is inmiddels iets teruggebracht. De productie-uitbreiding en de aankoop van een armaturenbedrijf heeft er volgens Rondolat wel toe geleid dat Signify een catalogus heeft opgebouwd van UV-C-oplossingen, terwijl vroeger alleen de lichtbron werd gemaakt. „We zijn dat dit wereldwijd aanslaat.”

„Terugkijkend op het eerste half jaar, zijn we tevreden met het tempo van ons herstel in een onzekere omgeving, met het bereiken van meer dan 8% groei van de vergelijkbare omzet en een verbetering van onze operationele marge met 230 basispunten”, zei stelde ceo Eric Rondolat in een persbericht.

