Starbucks zet in op forse groei

Starbucks wil de afzwakkende groei op de Amerikaanse thuismarkt bestrijden met de ontwikkeling van apps. Die moeten het bijvoorbeeld mogelijk maken een bestelling te plaatsen voordat een klant in een filiaal van Starbucks is. Ook de mogelijkheden om met de mobiele telefoon af te rekenen worden uitgebreid. Daarnaast blijft het bedrijf sterk inzetten op zijn cadeaukaarten, waarmee klanten via aankopen bij andere winkels punten kunnen sparen voor een gratis consumptie bij Starbucks.

Verder wordt gemikt op expansie in landen als China en India en moet de uitbreiding van het assortiment thee, onder meer via het in 2012 overgenomen Teavana, voor verdere groei zorgen. ,,We zitten pas in de eerste fase van onze groei en ontwikkeling'', concludeerde Schultz, die verder aangaf de marktwaarde van zijn bedrijf te willen verdubbelen tot 100 miljard dollar.