Sanders beperkt winst voor Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 2,4 procent hoger op 21.200,55 punten, na eerder meer dan 6 procent hoger te hebben gestaan. Een dag eerder won de leidende index 11 procent, wat de grootste eendaagse stijging betekende sinds 1933. De brede S&P 500 klom 1,2 procent tot 2475,56 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 7384,30 punten.

Het Witte Huis bereikte na lang onderhandelen eindelijk een akkoord met de Senaat over een steunpakket van ongeveer 2 biljoen dollar om de economie van de Verenigde Staten te helpen tijdens de coronapandemie. Het is de grootste noodsteun ooit. Er wordt nu alleen nog gesteggeld over de woordkeuze in een maatregel over werkloosheidsuitkeringen.

Onder meer luchtvaartbedrijven, casino-uitbaters en cruisemaatschappijen stonden bij de winnaars. De coronacrisis heeft er bij die sectoren in het bijzonder hard ingehakt. American Airlines, Norwegian Cruise Lines, Carnival en MGM Resorts noteerden plussen tot 23,3 procent.

Facebook (plus 3 procent) deed het minder goed. De techreus kampt met lagere inkomsten uit advertenties nu bedrijven voorzichtiger worden met het doen van uitgaven.

Ook Apple leverde in na berichtgeving dat een iPhone die 5G-netwerken ondersteunt enkele maanden wordt uitgesteld. Het aandeel speelde al zijn winst van de dag kwijt en sloot 0,6 procent in de min. Apple trok ook andere techfondsen mee omlaag.

Verder was er aandacht voor Nike (plus 9,2 procent) dat met beter dan verwachte kwartaalresultaten kwam, geholpen door de onlinebestedingen van klanten. Een groot deel van de winkels is dicht. In China zijn winkels al wel weer open.

Boeing werd haast een kwart meer waard. De vliegtuigbouwer hoopt naar verluidt dat de productie van de 737 MAX uiterlijk in mei kan worden hervat.

De euro was 1,0887 dollar waard, tegen 1,0834 dollar bij het slot van de Europese bedrijven een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 24,51 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 27,60 dollar per vat.