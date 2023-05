Premium Het beste van De Telegraaf

Tata in India gebruikt waterstofinjecties voor staal, IJmuiden kiest eigen route

Door Theo Besteman

Staalproductie draait op steenkolen, leveranciers zeggen waterstof als vervaning te zien. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Tata Steel Group is in India begonnen met proeven om staal met waterstofgas te produceren. Dat waterstof, doorgaans nog grotendeels gemaakt van aardgas, moet de vervuilende steenkool vervangen bij zijn staalproductie. De uitstoot zou fors verminderen. Maar Tata Steel in IJmuiden laat deze techniek gaan.