Slechtst geïsoleerde huizen? ’Kijk in Bloemendaal, Laren en Heemstede’

In koploper Bloemendaal zou welgeteld 20,8% van alle woningen slecht geïsoleerd zijn, stelt Independer, dat zich baseert op data van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Laren is dat getal 20,2% van de woningen en in Heemstede 19,7% van de woonvoorraad.

„Je denkt bij de slechtst geïsoleerde woningen al snel aan de armere wijken. Niet aan de allerrijkste gemeenten”, aldus Joris Kerkhof, expert energie bij Independer over de resultaten.

Maar de cijfers kunnen talloze oorzaken hebben, aldus Kerkhof. „Het zou kunnen zijn dat het energiezuinig maken van een wat oudere villa ook meteen een forse investering is.” Landelijk gezien is een op de twaalf woningen een ’energieslurper’, consteert Independer.

De vergelijker keek ook per provincie. Dan staat vooral Zeeland vol met zulke slechter geïsoleerde woningen met het F- of G-label. Van alle huizen heeft bijna 11% die kwalificatie, waar met isolatie van daken, de vloer of spouwmuren veel te besparen zou zijn. Ook in Friesland (10,7%) en Limburg (10,6%) is dat percentage hoog.

Flevoland beste

De best presterende provincie volgens dit onderzoek? Flevoland, waar slechts 0,8% van de huizen relatief veel energie verbruiken en weinig isoleren, althans volgens dit onderzoek. Het landelijk gemiddelde is volgens Independer een op de twaalf woningen, 8,2% van het totaal.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat 48,7% van de Nederlandse woningen het zeer groene energielabel A of B bezit, omdat die goed geïsoleerd zijn.