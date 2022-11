Hoge olieprijzen stuwen omzet bij SBM Offshore, verwachting omhoog

De productie- en opslagschepen (FPSO) van SBM zijn vooral actief voor de kusten van Brazilië en Guyana in Zuid-Amerika. Daar wordt in diep water olie gewonnen. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers werden de verwachtingen ook al verhoogd.

De omzet van SBM steeg in de eerste negen maanden van dit jaar met 52 procent tot ruim 2,5 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Die groei komt vooral voor rekening voor de divisie Turnkey, die FPSO’s levert die direct gereed zijn voor gebruik. Daar was sprake van een groei met 138 procent naar 1,23 miljard dollar in de afgelopen negen maanden.. Het onderdeel heeft vijf FPSO’s in aanbouw. Bij het onderdeel Lease and Operate, dat FPSO’s leaset en exploiteert, was de groei met 14 procent wat bescheidener.

"Sterk en boven verwachting"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman:

,,De resultaten van de dienstverlener in de nu profijtelijke oliesector zijn sterk en deels flink boven verwachting. De schuld van SBM Offshore is wel opgelopen, volgens topman Chabas een 'signaal van groei'. SBM’s divisie Turnkey, dat grote platforms produceert voor de verkoop/verhuur, gaf vaart. Het heeft vijf grote drijvende projecten in aanbouw, tekende een contract deze week met ExxonMobil voor een olieproject bij Guyana, zijn reus Liza Unity kwam dit voorjaar in de markt - signalen van groei in de offshoresector bij een goed vooruitzicht voor komende kwartalen bij SBM.”

Topman Bruno Chabas spreekt van solide resultaten. Hij benadrukt dat de uitdagingen macro-economisch en de beperkingen in verband met de coronapandemie nog niet zijn afgenomen. Dit is volgens Chabas te merken in de projectportefeuille. „Wij boeken vooruitgang met de financiering van de FPSO’s Almirante Tamandaré en Alexandre de Gusmão als voorbereiding op een jaar met grote investeringen in de bouwportefeuille in 2023”, aldus de topman.

Voor heel 2022 rekent SBM nu op een omzet van 3,2 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat moet rond de 1 miljard dollar uitkomen.