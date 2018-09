Cryo-Save verkleint nettoverlies fors

Zonder eenmalige posten kwam het nettoverlies uit op 2,4 miljoen euro, na een eveneens negatief resultaat van 0,9 miljoen euro een jaar eerder. Het onderliggend bedrijfsresultaat (ebitda) was 0,5 miljoen euro positief, tegen 1,9 miljoen euro in 2012. Cryo-Save had eind vorig jaar naar eigen zeggen een ,,rotsvaste'' kaspositie van 8,6 miljoen euro, een verbetering van 1,5 miljoen euro op jaarbasis.

Cryo-Save verwacht dat de eind vorig jaar aangekondigde overname van branchegenoot Salveo Biotechnology zal helpen de omzet en winstgevendheid op te voeren. Ook de herijking van de eigen strategie is nog altijd aan de gang. Uit onderzoek is in ieder geval gebleken dat de markt waarin het bedrijf zich beweegt, sterke groeiperspectieven heeft doordat voor steeds meer ziektes stamcelbehandelingen bestaan, aldus het bedrijf.

Het nieuwe bestuur van Cryo-Save staat achter de strategie die de onderneming heeft uitgestippeld om weer winstgevend te worden. De voordracht voor de nieuwe topman van Cryo-Save, de van Salveo afkomstige Frédéric Amar, staat voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 19 maart op de rol.