Nissan geeft gas op hogere Japanse beurs

Beleggers verwerkten daarnaast het besluit van de Federal Reserve (Fed) om de rente ongewijzigd te laten. De grootste economie ter wereld herstelt volgens de Amerikaanse centrale bank wel dusdanig snel dat de doelen van het stimuleringsbeleid dichterbij komen. Een verhoging van de rente is echter nog lang niet aan de orde.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, sloot 0,7 procent hoger op 27.782,42 punten. Nissan dikte bijna 6 procent aan. De autobouwer denkt dit boekjaar weer winst te kunnen boeken na twee verliesjaren op rij. Advantest steeg 7 procent. De chiptester kwam met sterke kwartaalcijfers en gaat eigen aandelen inkopen. De maker van chipapparatuur Screen Holdings, die ook met resultaten kwam, won 5 procent. TDK zakte 3 procent na tegenvallende kwartaalcijfers van de fabrikant van elektronische onderdelen.

Sony klom 3 procent. Het Japanse technologieconcern heeft inmiddels meer dan 10 miljoen exemplaren van zijn nieuwste spelcomputer PlayStation 5 verkocht. Sony noemt het de snelst verkopende spelcomputer die het ooit heeft gemaakt. Het bedrijf schreef de interesse in de spelcomputer onder meer toe aan de coronacrisis, waardoor mensen thuiszitten en vermaak zoeken. SoftBank won 4 procent. De Japanse techinvesteerder verkoopt naar verluidt ongeveer een derde van zijn belang in de Amerikaanse taxi-app Uber om de verliezen op zijn investering in de Chinese taxi-app Didi te dekken.

De Hang Seng-index in Hongkong zette het herstel voort na de koersval aan het begin van de week en noteerde tussentijds 3 procent in de plus. De Chinese technologiebedrijven, die deze week zware koersverliezen lieten zien door de strengere aanpak van de techsector door de Chinese autoriteiten, veerden op. Tencent en Alibaba wonnen 9 en 7 procent. Volgens persbureau Bloomberg mogen Chinese bedrijven van de autoriteiten toch een beursnotering in de Verenigde Staten hebben, zolang ze maar aan de regels voldoen. Eerder leek Peking af te koersen op een verbod van het aantrekken van buitenlands kapitaal door Chinese bedrijven.