'Lage winstgroei Europa'

„Deze sorteren voor op een sterke winstgroei van bedrijven, volgens de consensus dit jaar gemiddeld 12 tot 15%. Bij de voorspelde economische groei in de eurozone van zo’n 1% zijn die winstgroeicijfers echter niet waarschijnlijk.”

De aandelenrally die alweer drie jaar aanhoudt in Europa, werd niet ondersteund door een even sterke groei van de bedrijfswinsten. Ook de vooruitzichten voor dit jaar zijn wat dat betreft niet rooskleurig, aldus Weis.

Hele markt kopen

Dat is een slecht teken voor beleggers die de hele markt kopen, via bijvoorbeeld een indextracker. Weis ziet wel kansen bij een doordacht aandelenselectieproces. „Zo heeft het Comgest-fonds bedrijven in portefeuille die wél afstevenen op een winstgroei van 10% of meer. Net zoals ze de afgelopen drie jaar hebben gedaan.”

Hoe Comgest deze bedrijven selecteert? De basisstrategie van het beleggingshuis komt neer op het uitzoeken van bedrijven met zeer goede groeivooruitzichten, onafhankelijk van de algemene economische omstandigheden. Dit dankzij de markt waarin ze actief zijn en hun positie op die markt (bijvoorbeeld een hoog marktaandeel). „Het idee is dat zulke bedrijven over een periode van 10 tot 20 jaar een bestendige groei van 10% per jaar kunnen leveren.”

Doorgaans hebben de fondsanalisten bedrijven enige jaren gevolgd voordat het fonds erin stapt. „Bij het Growth Greater Europe Opportunities fonds stappen we iets sneller in. De risico’s dat je het mis hebt, zijn dan wel iets groter. Maar de potentiële beloning ook. Vandaar ook de term ’opportunities’. Onze klanten vroegen ons om deze formule.”

Luchtvaartsector

Als voorbeeld van een groeimarkt noemt Weis de luchtvaart. „Deze sector groeit elk jaar in passagiersaantallen met zo’n 5%. Tegelijkertijd zie je dat luchtvaartmaatschappijen nu ook weer in nieuwe vliegtuigen beginnen te investeren.”

Overigens belegt het fonds vanwege de conjuncturele gevoeligheid niet in vliegtuigbouwers maar in aanverwante bedrijven zoals duty free winkels, motorproducenten, boekingsplatforms en interieurbouwers. „Zaken als onderhoud moeten altijd gebeuren, ook in economisch mindere tijden.”

Het fonds kan in heel Europa beleggen. Ook in Rusland en Turkije. „Het landenrisico is hoog, vooral door het valuta-effect, maar we beleggen hier in discount-supermarkten. Ook in crises moeten mensen eten en supermarkten kunnen inflatie direct doorberekenen aan hun klanten.”

Het fonds belegt relatief weinig in het Verenigd Koninkrijk. „Een verklaring daarvoor is dat we vooral bedrijven zoeken waar een familie deels eigenaar is. Wij geloven dat onze belangen parallel lopen met zo’n aandeelhouder. Zulke familiebedrijven vind je vooral op het continent. In het Verenigd Koninkrijk zie je dat aandeelhouders toch erg op de korte termijn zijn gericht.”