Wel degelijk kansen in Brazilië

De protesten tegen de regering (foto) en de oplopende inflatie geven een vertekend beeld. De middenklasse in Brazilië blijft groeien en dat biedt bedrijven en beleggers kansen. Dat zegt Marcelo Aranha, co-portfoliomanager bij vermogensbeheerder Quest Investimentos, in een interview met Beleggers Belangen. Lees het hele interview in het inkijkexemplaar van Beleggers Belangen van 7 maart 2014.

