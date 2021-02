Bussenbouwer wordt sanitairfabriek: ’Dit geeft meer zekerheid’

In Heerenveen worden al meer dan een eeuw touringcars gebouwd. Ⓒ ANP/HH

VDL stopt met het bouwen van bussen in Heerenveen. De fabriek gaat stalen modules maken voor de nieuwe huizenfabriek van buurman Van Wijnen. Dat is een historisch besluit. De eerste bus reed in 1922 de fabriek uit. Met deze omschakeling blijven de 150 vaste arbeidsplaatsen in Heerenveen behouden. Vanwege de moeilijke marktomstandigheden leek dat al langer niet vanzelfsprekend.