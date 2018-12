Altice verbetert resultaat

Altice boekte vorig jaar een omzet van 3,2 miljard euro, dat was bijna 1 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 6 procent tot 1,36 miljard euro. De ebitdamarge nam met ruim 2 procentpunt toe tot 42,2 procent. De cijfers zijn aangepast voor de geplande overname van Orange Dominicana.

Volgens topman Dexter Goei wijzen de cijfers op de vooruitgang die Altice boekt. Hij noemde de financiële positie van het bedrijf sterk en verwacht dat de ebitda en de kasstroom van het bedrijf blijft groeien.

Numericable

Voor het Franse onderdeel Numericable wordt dit jaar een omzetgroei van 2 tot 5 procent verwacht, terwijl de aangepaste ebitda van het onderdeel nog sterker zal groeien. Bij de internationale activiteiten neemt de winstmarge dit jaar naar verwachting verder toe.

Altice is met het Franse telecombedrijf Bouygues verwikkeld in een strijd om de overname van telecombedrijf SFR van Vivendi. Altice heeft via dochterbedrijf Numericable een bod op tafel gelegd dat SFR in totaal op 14,7 miljard euro waardeert , terwijl Bouygues deze week zijn bod verhoogde tot een totale waarde van 15,5 miljard euro.

De Franse minister van Industrie Arnaud Montebourg gaf vrijdag aan een voorkeur te hebben voor het bod van Altice. Hij zou graag zien dat er drie grote aanbieders van mobiele telecom blijven in Frankrijk.