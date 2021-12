Voor sauna-onderneming met sekskamers geldt toch hoog btw-tarief

Buitenland

Oekraïense oud-president Porosjenko verdacht van landverraad

De vorige president van Oekraïne Petro Porosjenko is officieel in verdenking gesteld van landverraad en steun aan terrorisme in een strafrechtelijk onderzoek. Tijdens zijn presidentschap zou hij de handel in steenkool mogelijk hebben gemaakt uit de separatistenrepublieken in Oost-Oekraïne.