Bierverkoop ingestort, ondanks extra thuisdrinkers

De sluiting van de horeca is in de cijfers duidelijk te merken. De biervolumes van kroegen, restaurants en andere horecazaken daalden op jaarbasis met 92%. De thuisconsumptie van bier steeg met 7,5%. Bij de vereniging zijn veertien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen aangesloten. Zij zijn samen goed voor ruim 95% van de bierproductie in Nederland.

Uitzichtloos

Volgens de vereniging moeten alle brouwers hun kosten drastisch omlaag brengen om hun voortbestaan te garanderen. „Veel brouwerijen zijn voor een groot deel van hun omzet afhankelijk van de horeca. Daar is de situatie helemaal uitzichtloos. Daar maak ik me grote zorgen over”, aldus directeur Lucie Wigboldus.

Doordat de overheid ook de horecafaciliteiten in hotels heeft gesloten, is de situatie volgens Wigboldus nog nijpender geworden. Ze is blij met de steun aan de sector vanuit de overheid, maar het is volgens haar niet voldoende.

Huren kwijtgescholden

De brouwers doen ook wat ze kunnen voor hun horecarelaties. Zo worden huren deels of geheel kwijtgescholden in het geval van verhuur door de brouwer. Ook worden afdrachten uitgesteld en kunnen bierfusten kosteloos retour worden gestuurd.