Veel steun voor petitie tegen verhoging OZB

AMERSFOORT - Van 9% in Hilvarenbeek tot 25% in Zeewolde en 30% in Opmeer. De eerste signalen van forse verhogingen van de onroerendezaakbelastingen (OZB) voor de 4,3 miljoen huiseigenaren in het land liegen er niet om. Vereniging Eigen Huis krijgt, zelfs uit onverwachte hoek, veel steun voor een petitie doe moet voorkomen dat de lokale begrotingsgaten van volgend jaar worden afgewenteld op woningbezitters.