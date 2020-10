Van Mossel na megaovername grootste autodealer Benelux

De Waalwijkse dealerreus is hiermee in één klap de grootste automotive groep in Europa. Fidenco en Autopolis zijn gezamenlijk goed voor de verkoop van zo’n 23.000 auto’s per jaar en 49 dealerbedrijven in België en Luxemburg. Van Mossel Groep heeft hiermee de grootste autodealerovername gedaan sinds 2017 in de Benelux.

„De toevoeging van Autopolis en Fidcnco past perfecti in onze groeistrategie”, zegt Eric Berkhof, ceo van Van Mossel. Berkhof liet eerder al weten aan deze krant het vizier van Van Mossel te richten op onze zuiderburen. In België waren de Waalwijkers vooral actief op de leasemarkt, maar begin 2019 startte Van Mossel er een heuse overnameoffensief met het inlijven van de Antwerpse dealergroep GMAN over en Bruyninx uit Belgisch Limburg.

Van die twee overnames kent Van Mossel Alcopa ook. „Na de postieve reslutaten van de integratie van GMAN en Bruyninkx in Van Mossel, zijn we ervan overtuigd dat zij de meest geschikte partij zijn om de verdere en versnelde groei van Fidenco en Autopolis te realiseren”, zegt Axel Moorkens, managing director van Alcopa. „De automotive-sector evolueert snel en gezien hun trackrecord is Van Mossel de juiste partner op het juiste moment.”

Enorme groei

Van Mossel, dat in handen is van Van Berkhof en keukenmiljonair Ben Mandemaker, groeit enorm hard. Het bedrijf lostte in 2018 Stern af als grootste dealerholding van Nederland en vanaf vrijdag mogen de Brabanders zich de grootste van de Benelux noemen.

In totaal telt Van Mossel ongeveer 250 vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Daarnaast behoort het concern met zijn wagenpark van zo’n 90.000 auto’s tot de vijf grootste leasemaatschappijen van Nederland. Van Mossel is goed voor een omzet van zo’n €3 miljard per jaar.