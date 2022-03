Investeerder HAL wil baggeraar Boskalis overnemen: bod met premie van 28%

Op dat bedrijf, dat vorig jaar betrokken was bij het bergen van het enorme vastgelopen containerschip op het Suezkanaal, wordt een prijskaartje geplakt van 4,2 miljard euro oftwel €32,50 per aandeel, een premie van 28% boven de slotkoers van woensdag. Dat is niet het bedrag dat HAL betaalt, want de investeerder had afgelopen jaren al een flink belang in Boskalis opgebouwd.

HAL is een beursgenoteerde onderneming die investeert in verschillende bedrijven. Tot vorig jaar had HAL ook een meerderheidsbelang in optiekconcern GrandVision, bekend van brillenketen Pearle. Maar dat is voor miljarden euro's verkocht.