Duitse autoriteiten nemen controle over bij onderdeel Gazprom

Onder dat Gazprom-onderdeel valt ook Wingas, waarmee energiebedrijf Vattenfall in Nederland een langlopend gascontract heeft.

De aanwezigheid van dochterondernemingen van Gazprom is in meer Europese landen onderwerp van discussie geworden. Vanwege de Russische inval in Oekraïne doen veel bedrijven en organisaties liever geen zaken meer met het Russische staatsgasbedrijf. Daardoor zijn de financiële vooruitzichten van de vele Gazprom-dochters ook erg onzeker.

Er gingen al geruchten dat Duitsland op zoek was naar een koper van de Duitse tak van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Als er private partijen zijn die het onderdeel willen overnemen zou de Duitse overheid hen kunnen helpen met garanties en leningen.

Volgens bronnen van persbureau Bloomberg sluit Duitsland ook het nationaliseren van Gazprom Germania niet uit. Maar dat zou een laatste redmiddel zijn. Het liefst wil Berlijn een andere oplossing vinden.

Wie nu precies de eigenaar is van de Duitse tak van Gazprom is onduidelijk. Het Russische moederconcern zei vrijdag juist het onderdeel te hebben afgestoten. Daarbij werd alleen niet gezegd wie de nieuwe eigenaar was.

Uit officiële documenten kwam vervolgens naar voren dat het bedrijf Palmary het eigenaarschap heeft verkregen over de activiteiten. Dat is ook een Russische vennootschap, maar verder is er weinig over bekend.