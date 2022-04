Premium Het beste van De Telegraaf

Herstelactie apneu-apparaten kost €890 miljoen Beurs oordeelt snoeihard: ’Geen vertrouwen meer in Philips’

Door Wouter van Bergen

Amsterdam - Gezondheidstechnologiebedrijf Philips kwam bij de eerstekwartaalcijfers met de vierde vervelende verrassing in een jaar tijd rond zijn apneu-apparaten, die ziekmakende brokjes schuim in de luchtwegen kunnen loslaten. Kwartaalresultaten met redelijk succesvolle prestaties over de eerste drie maanden van dit jaar konden niet verhinderen dat de koers van Philips halverwege de handelsdag een dreun van 11,5% moest verwerken.