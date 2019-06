Japanse minister: Hoge hakken op werk verplicht

Redactie DFT

Amsterdam Het staat nergens in de wet, maar bij veel bedrijven is het een ongeschreven regel dat je als vrouw hoge hakken draagt. De Japanse minister van Gezondheid en Werk staat daar achter. „Hoge hakken zijn noodzakelijk en gepast.”

Tienduizenden Japanse vrouwen ondertekenden een petitie voor het recht om, net als mannen, comfortabele platte schoenen te mogen dragen.

#kutoo

Actrice en schrijfster Yumi Ishikawa startte de petitie en kreeg veel bijval. Ze noemt haar oproep #kutoo, een verwijziging naar schoenen (kutsu) en pijn (kutsuu), en naar #metoo natuurlijk.

Sommige Japanse vrouwen vergelijken de hogehakkenplicht met het pijnlijke afbinden van voeten dat vroeger gebruikelijk was in het Aziatische land.

Noodzakelijk

Ishikawa bood de petitie aan aan minister Takumi Nemoto, maar ving bot. „Het is sociaal geaccepteerd als iets dat noodzakelijk en gepast is”, zei hij over de hogehakkenplicht die bij veel bedrijven de norm is.

Overigens hebben mannen ook weinig vrijheid in Japan: het dragen van een pak is in bijna alle sectoren verplicht.