Volop tips uit de VS

Het viel begin vorig jaar niet mee om een aandeel te kiezen waarvan de koers zou gaan dalen, aldus het Amerikaanse tijdschrift Forbes. De markt was dermate opgewekt − met een stijging van meer dan 25% − dat vrijwel alle aandelen omhoog gingen. Vaak wordt voor het verlies van een aandeel een verklaring aangevoerd, zoals een falend businessplan of een bedrijfsbalans die staat of valt met de goud- of zilverprijs. Meestal is dat echter onterecht. Vorig jaar was het meer zo dat de aandelenmarkt er dermate goed bij lag dat de kleinste problemen bij een bedrijf al afgestraft werden zonder dat er fundamenteel iets aan de hand was, schrijft Forbes. De afgestrafte aandelen zijn allerminst ten dode opgeschreven. Integendeel: zij maken zich op voor een herstel in 2014. Forbes raadpleegde een aantal aandelenexperts en stelde een lijst van kanshebbers op. Rio Tinto leed onder de lage ijzerertsprijs, maar de Chinese vraag gaat dit jaar weer toenemen. Philips Morris International komt de incidentele strubbelingen in Rusland te boven. Cirrus Logic (elektronicacomponenten) zal profiteren van de ontwikkelingen bij zijn grootste klant Apple. Anglo Eagle Mines (goudmijnen) verkeert fundamenteel in een uitstekende conditie. Pan Am Silver (mijnbouw) lift mee met het groeiende gebruik van zilver in elektronica en smarktphones. Ensco (offshoreboring) is kansrijk. McDermott (olie- en gasboring) kan onder nieuw management de projectuitvoering aanpakken. Sandridge Energy (oliewinning) heeft ook nieuw management en is zwaar ondergewaardeerd. Edwards Lifesciences heeft een eenvoudige en goedkope methode voor katheterisatie in huis die zeer succesvol is. Newfield Exploration (olie en gas) knapt met desinveseringen de balans op. Rhino Rescources (mijnbouw) profiteert van gedane investeringen. Stage Stores is een kleine keten van kledingwinkels waarvan de hoge cashflow naar aandeelhouders gaat.

