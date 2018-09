Fraude betalingsverkeer opnieuw gedaald

Uit de cijfers blijkt dat de schade als gevolg van skimming van betaalpassen met 76 procent is gedaald tot 6,8 miljoen euro. De schade door fraude met internetbankieren nam met 72 procent af tot 9,6 miljoen euro.

In 2012 bedroeg de totale schade door fraude in het betalingsverkeer nog 81,8 miljoen euro. In 2011 was dit zelfs 92,1 miljoen euro.

Hoge dreiging

Ondanks de daling zien de banken nog steeds een onverminderd hoge dreiging van fraude met internetbankieren, zeiden NVB-voorzitter Chris Buijink en directeur Piet Mallekoote van de Betaalvereniging tijdens de presentatie van de cijfers. Dat heeft te maken met het blijvend grote aantal fraudepogingen.

Banken investeren daarom vele miljoenen euro’s in de aanpak van criminaliteit. Ze zijn daardoor steeds beter in staat om fraudepogingen vroegtijdig te signaleren en te voorkomen. Ook zijn consumenten zich in toenemende mate bewust van risico’s, mede dankzij de publiekscampagne 'Veilig bankieren’ van de banken.