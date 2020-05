Renault-fabriek niet coronaproof, moet weer op slot

De fabriek werd eind vorige week opgestart, nadat de productie zes weken stil had gelegen vanwege de lockdown. Vakbond CGT is echter naar de rechter gestapt, omdat die ontevreden was over de maatregelen die Renault had genomen om de 1900 werknemers te beschermen tegen corona.

Trafic

Een woordvoerder van Renault heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat het bedrijf in beroep gaat tegen de gerechtelijke uitspraak. In de fabriek wordt het bestelbusje Renault Trafic gebouwd en onderdelen voor Nissan en Fiat geproduceerd.

De Europese auto-industrie komt weer langzaam op gang. De autobouwers hebben afgelopen tijd hun productielocaties opnieuw moeten inrichten, om hun personeel veilig te kunnen laten werken.