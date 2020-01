'AEX begint lager aan eerste volle week 2020'

Teheran heeft wraak gezworen tegen de Amerikanen voor de dood van de machtige generaal Qassem Soleimani. De Iraanse regering heeft daarbij een verdere gedeeltelijke terugtrekking uit de internationale nucleaire overeenkomst aangekondigd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran gewaarschuwd geen wraak te nemen. Mocht dat toch gebeuren, dan volgen volgens Trump direct tegenaanvallen.

De olieprijzen gingen verder omhoog na de waarschuwing van Washington voor mogelijke terroristische aanslagen op Saudische olievelden. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent tot 64,31 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent meer op 70,20 dollar per vat.

Damrak

Op het Damrak zullen biotechnologiebedrijf Galapagos en verzekeraar ASR mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van JPMorgan hebben hun aanbeveling voor Galapagos teruggeschroefd, terwijl Deutsche Bank positiever werd over ASR.

Ook Takeaway.com staat in de schijnwerpers. Volgens persbureau Bloomberg nadert de maaltijdbestelsite de overwinning in de slepende overnamestrijd rond de Britse branchegenoot Just Eat. Aandeelhouders met meer dan 50 procent van Just Eat zouden hebben aangegeven het bod van Takeaway te accepteren. Takeaway en techinvesteerder Prosus zijn al maanden verwikkeld in een strijd om Just Eat.

ING

Vastgoedinvesteerder NSI heeft een voorlopige huurovereenkomst getekend met ING voor een groot pand in Amsterdam-Zuidoost. ING gaat ook samenwerken met NSI voor de bouw van het kantoorpand. Voor de bouw zijn, exclusief grond, investeringen van naar schatting 120 miljoen euro nodig.

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vakantieperiode, is de Japanse aandelenbeurs maandag met een flink verlies begonnen aan het nieuwe jaar. De Nikkei eindigde 1,9 procent lager door de onrust in het Midden-Oosten. Daarnaast bleek dat de bedrijvigheid in de Japanse industrie in december opnieuw is afgenomen. In China liet de dienstensector in december een minder sterke groei zien dan in november.

De euro was 1,1160 dollar waard tegen 1,1174 dollar op vrijdag. De goudprijs steeg naar het hoogste niveau in meer dan zes jaar, aangejaagd door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten.