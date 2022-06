Beursblog: dreun voor Philips drukt op AEX

Door Johan Wiering

De AEX is zijn openingswinst kwijtgeraakt. Philips heeft het zwaar, doordat het bedrijf in tegenstelling tot de eerdere belofte nog geen duidelijkheid kan verschaffen over de problemen met zijn apneu-apparaten in de VS. Beleggers lijken ook niet blij met de nieuwe topman van AkzoNobel.