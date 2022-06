Beursblog: goede start Wall Street geeft AEX vaart

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Wall Street heeft dinsdag bij de start de wind aardig in de rug geholpen door de opsteker over de lockdowns in China. Walt Disney kan op flinke kopersinteresse rekenen. Ook oliefondsen doen het goed. De AEX breidt de winst flink uit na de goede start in de VS.