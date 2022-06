Beursblog: Shell helpt AEX aan winst

Video

Foutje! Van Rossem verspreekt zich over winnaar Slimste Mens

Het team van de middagshow van Radio 10 heeft een bizarre verspreking van Maarten van Rossem ontdekt die hij deed op NPO Radio1. In het programma van Özcan Akyol versprak hij zich over de winnaar van het aankomende seizoen van De Slimste Mens. Let op: deze video bevat een spoiler!