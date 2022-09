Premium Het beste van De Telegraaf

Onvergetelijke werkdag: ’Voor een ton aan kleding op onze Bijlmerschool’

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Het zal je gebeuren: van nietsvermoedende middelbare scholier naar fotomodel voor een dag. Ⓒ ANP/HH

„Omringd door topstylisten, make-up artiesten en haarkunstenaars liepen mijn leerlingen in peperdure designkleding door onze school, terwijl een internationaal fameuze fotograaf de mooiste foto’s schoot voor een serie in modeblad Vogue. De leerlingen straalden. Echt een fantastische dag.” Frank van Schaik, leraar Nederlands op het Open Schoolgemeenschap in de Amsterdamse Bijlmer, weet het nog als de dag van gisteren. Vlak voor de zomervakantie van 2020 kreeg hij een mail van de hoofdredactrice van de Nederlandse Vogue.