Beursblog: AEX verliest in aanloop naar ADP-rapport

De AEX staat aan het begin van de middag lager. Beleggers nemen na een paar mooie hersteldagen winst in aanloop naar de publicatie van het Amerikaanse ADP-rapport dat om kwart over twee naar buiten komt. Dit zal meer duidelijkheid geven in hoeverre de Amerikaanse arbeidsmarkt afkoelt en de Fed zijn renteteugels kan laten vieren.

