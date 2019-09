Eén meesterzet in 2001 legde de basis onder het fonds dat vanaf woensdag het op twee na grootste aan de Amsterdamse beurs zal zijn. In dat jaar kocht het Zuid-Afrikaanse uitgeverij- en tv-bedrijf Naspers voor $32 miljoen een belang van destijds 46,5% in de onbekende Chinese internetstartup Tencent.