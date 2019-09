Hacker ING krijgt anderhalf jaar cel

De rechtbank in Rotterdam acht Tarik schuldig aan grootschalige computercriminaliteit, door duizenden e-mails te versturen waarin malware verborgen zat.

Tientallen computers zijn hierdoor uiteindelijk geïnfecteerd geraakt, zodat hij toegang kreeg tot vertrouwelijke gegevens zoals kopieën van paspoorten en salarisspecificaties.

Hiermee wist hij het betalingsverkeer van zijn slachtoffers over te nemen. „Door deze vorm van computercriminaliteit wordt het vertrouwen van consumenten in het betalingsverkeer en het bankwezen ernstig ondermijnd”, schrijft de rechtbank in haar vonnis.

"Tarik heeft op geen enkele wijze getoond het kwalijke van zijn handelen in te zien"

B. verspreidde in 2016 een computervirus door op de website ‘motor-forum.nl’ berichten te plaatsen, met daarin een link waarmee malware werd geïnstalleerd op de computers van de beoogde slachtoffers.

Door het plaatsen van berichten met titels als ‘TURKEN STELEN MIJN CHOPPER HELP’ en ‘MAROKKANEN SLOPEN MIJN SUZUKI WIE KENT DE DADERS’, wist B. de computers van degenen die op de links klikten te besmetten. Hiermee werden de toetsaanslagen op de computers van betrokkenen verzonden naar de verdachte, waaronder de inloggegevens van internetbankieren.

Zodoende kon Tarik B. inloggen op de bankrekening van slachtoffers, om vervolgens 17.000 euro van hun rekeningen te plunderen.

Daarnaast verstuurde B. mails uit naam van incassobureau Intrumjustitia en uit naam van PostNL-topvrouw Herna Verhagen. Op deze manier wist hij gebruikersnamen en wachtwoorden van bijna 21.000 personen te bemachtigen.

’Beangstigend’

„Het besef dat een wildvreemde kan indringen in privé-accounts van willekeurige, nietsvermoedende mensen en hun betalingsverkeer kan overnemen, is beangstigend en voedt een algemeen wantrouwen in de samenleving als geheel”, stelt de rechtbank, en constateert daarbij dat B. op geen enkele wijze heeft getoond het kwalijke van zijn handelen in te zien.

De heftige aanhouding door een arrestatieteam die de voordeur van zijn ouderlijk huis in de zomer van 2016 intrapten, en de daarmee gepaard gaande media-aandacht hebben volgens de rechter weliswaar veel impact op B. gehad, maar vormen geen aanleiding tot het matigen van de straf.

Naast de celstraf veroordeelt de rechtbank de Maassluizenaar tot het betalen van 39.161 euro aan ING voor vergoedingen aan de beroofde rekeninghouders en kosten voor onderzoek naar de hack.

Bovendien hangt hem nog een half jaar extra gevangenisstraf boven het hoofd, mocht hij de komende twee jaar opnieuw in de fout gaan.

