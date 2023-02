Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: KLM in vrije val door chaos op Schiphol en krimpplan

Door Yteke de Jong

KLM moet de resultaten sterk verbeteren wil het zich beschermen tegen politiek ingrijpen. Ⓒ foto ANP / HH

Parijs - Luchtvaartmaatschappij KLM, de kurk van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie met Air France, heeft een gevoelig verlies geleden in het vierde kwartaal. Dat is traditiegetrouw niet het sterkste kwartaal van het jaar, maar het blijkt nu dat het anders had gekund. De chaos op Schiphol kostte Air France KLM vorig jaar in totaal circa €400 miljoen. De brutomarge van KLM zou zonder de extra chaoskosten op 10,3% voor het hele jaar zijn uitgekomen, in plaats van de 6,6% nu.