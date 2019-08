'Lagere opening Wall Street'

De Duitse economie kromp in tweede kwartaal ten opzichte van de voorgaande drie maanden, waarbij vooral de buitenlandse handel op de prestaties drukte. Onder andere de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China speelde de grootste economie van Europa parten. China meldde een afzwakking van de industriële productie.

Handelsvrees ebde dinsdag nog enigszins weg. De VS kondigden toen aan de voor september geplande importheffingen van 10 procent op een keur aan Chinese producten uit te stellen tot december.

Obligaties

Dat beleggers nog altijd niet gerust zijn, bleek op de obligatiemarkten. De rente voor Amerikaanse tienjarige obligaties doken voor het eerst tijdelijk onder die van tweejaars schuldpapier. Die zogenoemde omgekeerde rentecurve wordt gezien als een teken dat mogelijk een recessie op komst is

Winkelbedrijf Macy's zag de winst over het voorbije kwartaal flink lager uitvallen. Het bedrijf, dat daarmee onder andere de eigen verwachtingen niet waarmaakte, is nu ook negatiever over de aangepaste winst per aandeel. Beleggers lijken teleurgesteld, want voorbeurs stond het aandeel Macy's dik in het rood. Na het sluiten van de beurzen geeft de producent van netwerkapparatuur Cisco inzage in de boeken.

Dinsdag eindigden de koersenborden in New York nog dik in het groen. De Dow-Jonesindex sloot 1,5 procent hoger op 26.279,91 punten. De bredere S&P 500-index steeg ook 1,5 procent, tot 2926,32 punten, terwijl technologiebeurs Nasdaq 2 procent won tot 8016,36 punten.