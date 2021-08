AEX zakt bij start flink weg om vrees afbouw Fed-steun

De AEX-index noteert rond kwart over negen 1,1% lager bij een stand van 762,3. De Midkap-index zakt 1,6% weg 1084,2 punten.

Wall Street sloot gisteravond al in mineur na de publicatie van de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed. Uit de aantekeningen bleek dat het omvangrijke opkoopprogramma van obligaties om de economie te ondersteunen dit jaar al kan worden teruggeschroefd. Volgens de beleidsmakers zijn de doelen wat betreft de inflatie bereikt, maar is op het gebied van werkgelegenheid nog wel wat werk te verzetten.

Vanmiddag zal worden gelet op de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die meer inzicht geven in de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt. De werkgelegenheid vormt naast de inflatie een belangrijke factor in het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed).

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten ook omlaag. In Tokio eindigde de Nikkei 1,1% in de min en de Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 1,5% kwijt door koersverliezen onder de grote Chinese techbedrijven.

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX moet vooral ArcelorMittal het ontgelden met een aderlating van 4% in reactie op een flinke afkoeling van de grondstofprijzen. Prosus duikt na de mooie opleving op woensdag 3% omlaag onder druk van de terugtrekkende beweging bij Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft. RD Shell is ook in mindere doen met een verzwakking van 2,9% al gevolg van lagere olieprijzen.

Financiële waarden zitten eveneens in de achterhoede vanwege de opgelaaide zorgen over het terugdraaien van de Fed-steun. ING kijkt aan tegen een verlies van 2,3%. Aegon raakt 1,7% kwijt.

NN Group koerst 1% lager. De verzekeraar heeft een akkoord bereikt met Goldman Sachs over de verkoop van vermogensbeheerder NN Investment Partners voor €1,7 miljard.

Adyen houdt nipt de voeten droog met een fractionel winst. De betalingsverwerker heeft naar eigen zeggen een sterk eerste halfjaar achter de rug.

AScX-fonds BAM gaat 3,4% onderuit. Het bouwconcern profiteerde in de eerste jaarhelft van de sterke vraag naar huizen in Nederland en zag de omzet stijgen. BAM stelt met vertrouwen naar de rest van het jaar te kijken, maar ziet ook risico's. Zo blijft de coronasituatie onduidelijk en heeft het bouwbedrijf last van leveringsproblemen.

