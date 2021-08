AEX zakt even onder 760 punten

De AEX-index noteert rond 15 uur 1,8% lager bij een stand van 757,9 punten. De Midkap-index zakt 1,6% weg 1084,7 punten.

De FTSE 100-index in Londen daalt 2%, de CAC 40 in Parijs staat al 2,8% lager. De Duitse DAX zakt 2%.

In Europa melden brokers zorgen bij beleggers over toekomstige groeivertraging in bedrijfsboeken, nu de deltavariant maar voor beperkingen van de economie blijft zorgen.

Fed-notulen trekken spoor

In Azië verloor de Nikkei 1,1%. Op Wall Street noteren beurzen rond 0,7% verlies.

De Dow Jones-index sloot gisteravond al in mineur na de publicatie van de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed.

Uit de aantekeningen bleek dat het omvangrijke opkoopprogramma van obligaties om de economie te ondersteunen dit jaar al kan worden teruggeschroefd.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, zegt dat de grote mate waarin het woord taperen aan de orde kwam in de laatste Fed-vergadering erop wees dat dit jaar al een rem wordt gezet op de steun.

„ Zeker gelet op de forse banengroei in de VS over de maand juli die pas na het Amerikaanse rentebesluit naar buiten kwam en zwaar meeweegt bij het bepalen van het Fed-beleid.”

Van de Groep houdt er rekening mee dat de terughoudendheid bij beleggers de komende tijd gaat toenemen. „Met het einde van het zeer sterke cijferseizoen in zicht, gaat de focus naar centrale bankiers die mogelijk de verwachtingen over het verloop van de inflatie moeten bijstellen. Bovendien is september traditioneel als beursmaand minder goed.”

Het nieuwe cijfer voor het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkeringen in de VS pakte vanmiddag boven verwachting goed uit: 29.000 lager dan de week ervoor, reikend tot 348.000 aanvragen.

Staal en olie onderaan

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX moet vooral ArcelorMittal het ontgelden met een aderlating van 6,1% in reactie op een flinke afkoeling van de grondstofprijzen.

Prosus duikt na de mooie opleving op woensdag 5,9% omlaag onder druk van de terugtrekkende beweging bij Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

Halfgeleider ASMI uit Almere laat 3,5% liggen, sectorgenoot Besi uit Duiven corrigeert 3,5%.

RD Shell vezwak 2,9%. De olieprijs zakt tot een 2,5 maands dieptepunt, de dollar stijgt naar het hoogste niveau in negen maanden tegen de euro.

ING kijkt aan tegen een verlies van 1,6%. Aegon raakt 2,7% kwijt.

NN Group (-0,9%) heeft een akkoord bereikt met Goldman Sachs over de verkoop van vermogensbeheerder NN Investment Partners voor €1,7 miljard.

Adyen is een positieve uitschieter me een winst van 3,3%. De betalingenverwerker heeft naar eigen zeggen een sterk eerste halfjaar achter de rug.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway dat in de voorbije handelsdagen al zeer goede zaken deed kon nog eens 1% bijschrijven. Ook Ahold Delhaize blijft met 0,5% overeind.

In de Midkap zakt Galapagos 3,9%. Het Britse Barclays heeft het biotechfonds van de kooplijst gehaald.

Gespeciliseerd staalconcern Aperam slankt met 3,7% af. Kluizenverhuurder Inpost verliest 4,5%.

Flow Traders vaart wel bij de toegenomen turbulentie op aandelenmarkten. De beursintermedair krijgt er 1,8% bij.

AScX-fonds BAM laat een duikeling van 2,9% zien. Het bouwconcern profiteerde in de eerste jaarhelft van de sterke vraag naar huizen in Nederland en zag de omzet stijgen. BAM stelt met vertrouwen naar de rest van het jaar te kijken, maar ziet ook risico's. Zo blijft de coronasituatie onduidelijk en heeft het bouwbedrijf last van leveringsproblemen.

