Rechter Italië stuurt bankiers de cel in

Milaan - Voormalig leidinggevenden van Deutsche Bank en het Japanse Nomura moeten de cel in vanwege hun rol in een grote fraudezaak bij de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena. Ook oud-medewerkers van de oudste bank van Italië zelf moeten de gevangenis in. De bankmedewerkers zouden geholpen hebben met het wegmoffelen van honderden miljoenen euro's aan verliezen.