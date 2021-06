’Miljoenen landbouwsubsidie blijven aan strijkstok hangen’

Daarvoor pleiten de regionale landbouworganisaties binnen LTO Nederland (LTO Noord, LLTB en ZLTO) bij landbouwminister Carola Schouten. Het gaat hier met name om de verdeling van de ongeveer €210 miljoen per jaar voor regionale plattelandsontwikkeling. Die is bestemd voor onder meer kennis, innovatie, gebiedsgerichte investeringen en hulp aan jonge boeren in de twaalf provincies.

Dit geld uit het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid kan het beste zo dicht mogelijk bij het boerenerf verdeeld worden, omdat daar ook het beste zicht is op welk bedrag waarvoor exact nodig is, stellen de drie regionale landbouworganisaties.

„Alleen in Noord-Nederland zagen we al dat, wanneer het geld verdeeld wordt, door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland de kosten jaarlijks circa €2,4 miljoen lager zijn dan wanneer de subsidieverstrekking landelijk uitgevoerd wordt door de RVO”, aldus Eise van der Sluis van LTO Noord.

Afhaken

Niet alleen bespaart het overhevelen van de verdeling van de subsidiepot naar regionale overheden miljoenen aan administratieve kosten die dan besteed kunnen worden aan de daadwerkelijke gebiedsontwikkeling.

Het helpt ook de boeren en tuinders, want subsidieaanvragers haken vanwege de hoge administratieve lasten vaak af, stellen de drie landbouworganisaties op basis van onderzoek van bureau Berenschot uit 2017.