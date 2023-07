Toezichthouder zorg trekt aan de bel: ’Beperk recht op plek in verpleeghuis’

Mensen die nu een indicatie hebben voor langdurige zorg, meestal ouderen, hebben allemaal recht op een verpleeghuisplek, maar ’dit recht is niet meer realistisch door het tekort aan personeel en verblijfplaatsen’.

De NZa pleit daarom voor een aanpassing van de Wet langdurige zorg.

Het beleid van demissionair minister Helder voor Langdurige zorg is erop gericht om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Het bestaande aantal van 130.000 verpleeghuisplekken mag niet verder groeien, zo staat in het regeerakkoord. Wel is uitbreiding van het aantal verpleegzorgplekken aan huis toegezegd. Maar mensen die een indicatie hebben voor verpleeghuiszorg mogen zelf kiezen waar ze die zorg willen krijgen.

Meest kwetsbaren

Die keuze moet ingeperkt worden als het aan de toezichthouder ligt. Voor cliënten, maar ook voor zorgaanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars moet de keuzemogelijkheid worden herzien. ’Zo kunnen we ervoor zorgen dat de beperkte verblijfplaatsen en het schaarse zorgpersoneel ingezet wordt voor de groep cliënten die dit het hardst nodig heeft’, schrijft de NZa.

Het aanpassen van de wet kost tijd, maar in de overgangsperiode zouden alvast afspraken gemaakt moeten worden tussen zorgaanbieders, zorgkantoren en overheid om voortvarend met deze veranderingen aan de slag te gaan. De toezichthouder denkt daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om het recht op verblijf voor bepaalde cliënten te beperken.