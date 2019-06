Financiering twistpunt begroting eurozone

Minister Wopke Hoekstra Ⓒ ANP

Diepe verdeeldheid over de financiering van een pakket maatregelen om de eurozone te versterken stonden een alomvattend akkoord in de weg. Desalniettemin spraken Duitsland en Frankrijk van een ’mini-revolutie’ na een historische nacht waarin de basis voor een echte eurozonebegroting is gelegd. Laat minister Hoekstra (Financiën) voor dat laatste woord nou net allergisch voor zijn.