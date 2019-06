Hoekstra: eurozone nog niet crisisbestendig

Dat zei minister Wopke Hoekstra (Financiën) na het akkoord dat de Europese ministers in Luxemburg hebben bereikt over maatregelen die de eurozone sterker moeten maken.

Er moet volgens Hoekstra meer gedaan worden aan de risicovermindering van leningen bij de banken en ook staatsobligaties. „Het is een fictie dat staatsobligaties nul risico hebben, zelfs die van Nederland en Duitsland niet.”

De CDA-bewindsman is vooral ingenomen met de overeengekomen hervorming van het ESM, het permanente noodfonds voor eurolanden in financiële problemen. De Eurogroep (ministers van Financiën van de eurolanden) krijgt bijvoorbeeld meer te zeggen over hulpprogramma’s zoals die waarmee Griekenland de afgelopen jaren op de been is gehouden.