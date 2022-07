Beursblog: AEX richting winst ondanks verlies Azië

Beurzen in Azië koersen gemengd, met een gesloten Wall Street zoekt belegger vooral richting in macrocijfers. Ⓒ ANP / Eyevine AEX 655.68 %

Amsterdam - Beurzen staan in Europa voor een wat negatief sentiment, na een voorzichtige afgelopen week (-0,8% voor de AEX). De handel is ’dun’: Wall Street blijft dicht vanwege Onafhankelijkheidsdag. Futures in de Verenigde Staten staan lager. De bedrijfsagenda in Europa is heel leeg, macrocijfers domineren. Zorgen over de Chinese vastgoedsector keert terug.