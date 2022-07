Beursblog: olie duwt AEX naar 660 punten

Amsterdam - De AEX vergroot maandagmiddag zijn winst. Shell boekt inmiddels 4% koersstijging. Ook bodemonderzoeker Fugro en ingenieursbureau Arcadis blijven in de lagere divisies sterk. Verliezen van Just Eat en techfondsen trekken aan de AEX. Wall Street is maandag dicht vanwege Onafhankelijkheidsdag. Zorgen over de Chinese vastgoedsector keren terug.